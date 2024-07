Primer problema para Liverpool por Luis Díaz: preocupa al entrenador

Ha pasado una semana desde que acabaron las competencias a nivel de selecciones en Europa y en continente americano. La Eurocopa finalizó con la final entre España vs Inglaterra que sacaron adelante los ibéricos. Por su parte, la Copa América tuvo desenlace entre Colombia y Argentina. Los argentinos de Alexis Mac Allister se quedaron con el trofeo ante Luis Fernando Díaz.

Los dos jugadores de la Copa América, sumado a los otros dos del Liverpool que actuaron en la Eurocopa como lo son Joe Gómez y Trent Alexander-Arnold se convierten en los dolores de cabeza que tiene Arne Slot, nuevo director técnico del club de Anfield pensando en la temporada que se viene con la necesidad de volver a apuntarle al título y desbancar al Manchester City.

Vea también: Luis Díaz le hace promesa a los hinchas de la Selección Colombia

Sin embargo, el hecho de que estos cuatro jugadores del Liverpool fueran protagonistas en las competencias de verano en selecciones, compromete más al club de cara a la temporada 2024/25 que ya está a menos de un mes de arrancar ante el ascendido Ipswich Town.

Con esto en mente, Liverpool tiene cuatro amistosos antes de encarar la Premier League enfrentando en Estados Unidos al Betis, al Arsenal y al Manchester United y luego, regresan a Anfield para medirse al Sevilla el 11 de agosto. El hecho de que Luis Díaz, Alexis Mac Allister, Joe Gómez y Trent Alexander-Arnold hayan llegado a la final se convierte en un problema para Arne Slot por el tiempo de vacaciones que tienen los finalistas.

¿CUÁNDO REGRESARÁ LUIS DÍAZ A INGLATERRA?

Pues bien, de acuerdo con el medio The Athletic, “casi quince días después del inicio de la pretemporada, Slot todavía no cuenta con 11 jugadores y no puede trabajar con la mayor parte de su alineación más fuerte”. El ex Feyenoord no ha podido trabajar con todo su plantel, y tendrá que esperar varias semanas para volver a tener a todos los jugadores disponibles.

Le puede interesar: Luis Díaz comparó el proceso de Colombia con el de Argentina: "los triunfos llegarán"

De hecho, Darwin Núñez, que disputó el tercer y cuarto puesto con Uruguay de la Copa América, tampoco ha regresado a Inglaterra. El charrúa, sumado a Alexis Mac Allister, Luis Díaz, Joe Gómez y Trent Alexander-Arnold son los primeros dolores de cabeza de Arne Slot, pues se confirmó que no los tendrá en cuenta para la gira en Estados Unidos a finales de julio.

Se especula que los cinco jugadores que actuaron en copas internacionales con sus selecciones regresarán de las vacaciones el 4 de agosto, un día después de que finalice la gira en Estados Unidos. The Athletic agregó, “Slot solo tendrá alrededor de 10 días para trabajar con el equipo completo antes del partido inaugural de la Premier League contra el recién ascendido Ipswich Town el 17 de agosto”.