Everton sigue en racha; venció de visitante al Sheffield en el Boxing Day

Everton sigue sumando triunfos en la liga inglesa y está vez, gracias a la anotación de Gylfi Sigurðsson en el minuto 80, los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedaron con los tres puntos ante Sheffield en la jornada del 'Boxing Day' de la Premier League.

El gol del islandés, Gylfi Sigurdsson desatascó al Everton ante el colista Sheffield y dio el triunfo al conjunto del italiano Ancelotti, que terminará la decimoquinta jornada de la Premier en la segunda plaza, detrás del Liverpool.



El equipo del estratega Carlo Ancelotti, sin el colombiano James Rodriguez entre los convocados un partido más, no resolvió el encuentro de Bramall Lane hasta el tramo final.



Sigurdsson aprovechó un balón recibido del francés Abdoulaye Doucoure para batir por única vez en el partido a Aaron Ramsdale, que evitó una derrota mayor del cuadro de Chris Wilder.



El cuarto triunfo seguido del Everton sitúa a los 'toffees' segundos en la tabla. El cuadro de Ancelotti rentabilizó el empate entre el Leicester y el Manchester United para superarles en la clasificación y amenazar el liderato del Liverpool. El campeón, que el domingo recibe al West Bromwich en Anfield, aventaja en dos puntos a su vecino.



El 'Boxing Day' no proporcionó al Sheffield su primer triunfo de la temporada. El equipo de Wilder es el único del torneo que aún no ha ganado partido alguno en la liga inglesa.