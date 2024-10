Fin del amor: Manchester City ya tendría el reemplazo de Pep Guardiola

Para nadie es un secreto que el Manchester City es uno de los mejores equipos de la Premier League en los últimos años, pues el cuadro ciudadano ha conseguido varios títulos en el fútbol de Inglaterra y a nivel internacional gracias al dinero de sus dueños.

Pese a esto, el equipo podría contar con una baja importante para las próximas temporadas, pues se desconoce el futuro de Pep Guardiola, entrenador del equipo, ya que podría llegar a desvincularse del club al no firmar una extensión de su contrato.

"Estoy aquí, estoy muy contento. No puedo decir nada. No sé de dónde ha salido. Estoy realmente satisfecho aquí…Estoy deseando que lleguen los jugadores para empezar a entrenar todos juntos y refrescar lo que tenemos que hacer", mencionó en su momento Pep Guardiola sobre los rumores que lo inician a vincular al frente de la selección de Inglaterra.

Lea también: Colombia no pasó del empate ante Corea en su debut por el Mundial sub 17

"Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", mencionó Pep sobre dirigir una selección.

Este tipo de declaraciones ha aumentado la incertidumbre en la directiva del equipo y todo parece indicar que ya tendrían definido al reemplazo del entrenador español.

Según The Guardian, el Manchester City estaría interesado en hacerse con los servicios de Rúben Amorim, entrenador portugués que actualmente dirige al Sporting.

Le puede interesar: Thomas Tuchel llegó con polémica a Inglaterra: "lo siento por tener un pasaporte alemán"

Varios equipos de la Premier League estarían interesados en el joven entrenador, pero todo parece indicar que el City sería su destino para la próxima temporada.

De momento, se desconoce una oferta formal por el mandamás, pero lo cierto es que la decisión de Guardiola para seguir frente al equipo será determinante para un probable fichaje por Amorim.