Fulham vs Everton: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Everton visita al Fulham en la octava fecha de la Premier League, con la necesidad de una victoria luego de tres derrotas consecutivas en el fútbol inglés. El equipo de la ciudad de Liverpool cuenta con James Rodríguez, quien viene de ser criticado duramente por sus actuaciones con la selección Colombia en las eliminatorias.

Fulham vs Everton: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Fulham vs Everton se puede ver por Internet por ESPN Play en toda Sudamérica. También en ESPN 2 a través de la señal convencional. En Estados Unidos transmite Peacock y SiriusXM FC. DAZN es el encargado en España.

Colombia: 7:00 am

Estados Unidos: 7:00 am (este), 4:00 am (pacífico)

España: 1:00 pm

México: 6:00 am

Everton suma 13 puntos hasta el momento y se ubica en la séptima casilla de la Premier League, mientras que el equipo local está ubicado en la décimo séptima posición con apenas 4 unidades. Sin duda, es la oportunidad para que los dirigidos por Carlo Ancelotti retomen el camino de la victoria en la primera división británica.

Disputado del partido frente al Fulham, Everton recibirá al Leeds United, equipo dirigido por el técnico argentino Marcelo Bielsa el sábado 28 de noviembre.