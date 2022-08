Guardiola abre la puerta para la salida de otro jugador al Barcelona: "el fútbol es así"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este viernes que quiere que Bernardo Silva siga en el club inglés, actual campeón de la Premier, pero reconoció que no sabe qué pasará con el jugador portugués, pretendido, entre otros, por el FC Barcelona o el París Saint-Germain.

Durante la rueda de prensa previa al comienzo de la liga inglesa este fin de semana, el técnico español señaló que, "en ocasiones, los caminos se separan", tras ser preguntado por la salidas de varios pesos pesados este verano y, en concreto, por la posible marcha de Silva.

"El deseo del jugador, sobre todo, es lo más importante. Por supuesto, me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un futbolista especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar", aceptó Guardiola.

El preparador catalán afronta con filosofía la posible marcha del centrocampista luso "porque el fútbol es así", dijo, y porque en estas situaciones manda "el deseo del jugador".

"No seré yo el que frena el deseo de una persona. La vida de un futbolista es tan corta, sin darte cuenta casi se acaba. El jugador tendrá que sentarse a hablar con el club y yo nunca me he involucrado en eso", explicó Guardiola.

Aunque a Silva se le relaciona ahora con varios clubes europeos, con el Barça a la cabeza de la puja, el técnico "citizen" subrayó que él no tiene conocimiento de que haya llegado alguna oferta concreta aún: "Nada. Tampoco la pasada temporada", agregó.

"Bernardo está listo, está entrenado muy bien y está listo para el domingo. Eso es todo", zanjó Guardiola, en referencia al primer partido de liga que el City disputará en Londres ante el West Ham United.