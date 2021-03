James habló de todo: su permanencia en Everton, el "padre" Ancelotti y Yerry Mina

Luego de varias semanas desafectado del primer equipo de Everton James Rodríguez ya lleva varios días entrenando con el grupo y está muy cerca de volver a competir. Su regreso se dará el próximo 5 de abril contra Crystal Palace en la Premier League y espera tener un buen remate de temporada.

A pesar de los rumores que generan sus lesiones y algunas versiones en España, James está tranquilo en el equipo ‘Toffee’ y así lo manifestó en una entrevista que publicó Everton este domingo: "Estoy feliz con cómo estoy jugando, pero creo que hay más por venir y puedo alcanzar una mejor forma. Cuando lo he hecho bien, ha tenido un efecto positivo en el equipo. Y eso es lo que quiero: que el equipo juegue bien y se desempeñe a un alto nivel… He venido a un buen club, que quiere conseguir grandes cosas. Estoy con un entrenador que sabe exactamente cómo soy, sabe cómo relacionarse con sus jugadores y su personal. Me llevo muy bien con él, como un padre y un hijo".

"Siempre quise jugar en Europa y para los grandes clubes y estoy agradecido de haber jugado para dos de los más grandes (Bayern Munich y Real Madrid). Muchas de mis esperanzas y sueños se han hecho realidad, pero cuando cumples tus sueños, quieres lograr aún más. En primer lugar, tenemos que luchar en la cima de la liga. Los dos últimos partidos no han sido tan buenos como nos hubiera gustado, pero esa es la Premier League, cada juego es como una final, una batalla. Para eso estamos aquí y tienes que asegurarte de estar en buena forma, fuerte mentalmente y preparado para todo, ya que va a ser difícil", agregó el mediocampista que será calve para buscar un cupo europeo en esta temporada.

Y cerró recordando que Yerry Mina ha sido clave para su buen trasegar en Everton y que la relación con él es espectacular: "Yerry y yo nos llevamos muy bien, hablo con él todo el tiempo y le doy consejos sobre muchas cosas. Quiere aprender y es muy curioso. Siempre pregunta qué estoy haciendo o cómo hago esto o lo otro. Y, como futbolista, es un atributo realmente bueno. Yo soy un poco así, quiero aprender cosas nuevas todos los días y siempre tengo curiosidad por saber cómo hacer las cosas, tanto fuera del campo como en él, cosas como la recuperación, dieta y sueño. Eso es lo que veo en él y para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros".