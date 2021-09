James le envía mensaje a Benítez: "Estoy con ganas de jugar"

Luego de las fotos que tuvieron a James Rodríguez entre la espada y la pared con su club Everton, el colombiano volvió a entrenamientos con el cuerpo técnico de Rafa Benítez y el resto de sus compañeros para ponerse a tono y así, debutar en la presente temporada de la Premier League con la camiseta de los ‘Toffes’.

Como ya se ha vuelto costumbre, James interactúa por medio de su canal de Twitch con los diversos hinchas que lo acompañan en sus transmisiones y en esta oportunidad le envió un mensaje a Benítez de quien se dice no lo tendría en cuenta para estar con él en la Premier League.

"Everton juega el lunes; si me quieren llevar, estaré apto y con ganas de jugar. Si me toca jugar, estaré contento de hacerlo porque me han brindado mucho cariño en el club", fueron las palabras del colombiano, quien ha mostrado querer ganarse un puesto dentro del equipo de Benítez.

Por otra parte, James tendrá que esperar para salir del Everton hasta el próximo mercado de fichajes, teniendo en cuenta que había trascendido que había posibilidad de que jugara en el fútbol de Turquía. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por lo cual, tendrá que buscar la manera de ganarse un puesto en el onceno de Benítez.

Hay que decir que los ‘Toffes’ jugarán este lunes 13 de septiembre ante Burnley por la cuarta fecha de la Premier Leauge. La escuadra de Liverpool se encuentra en la casilla sexta con siete unidades.