James Rodríguez, de los jugadores que más faltas recibe en la Premier

Un estudio realizado por CIES dejó ver que el volante -sensación- del Everton de Inglaterra, es el séptimo jugador de toda la Premier League que más faltas recibe, ya que en las primeras cinco jornadas ha recibido once infracciones. Cabe resaltar que James sufre una falta cada 31.11 minutos; en pocas palabras, tres por partido.



Y es que la magia que imprime James en las canchas de la Premier League deja ver que es uno de los jugadores más referenciados por los rivales y es por eso que forma parte de la lista de futbolistas que más puntapiés recibe. Sin embargo, no es el único de los dirigidos por Carlo Ancelotti, ya que su compañero Richarlison es el segundo de toda la liga inglesa con 12 faltas en 310 minutos. Cabe resaltar que la lista la lidera el delantero del West Ham United, Michail Antonio, el cual ha recibido 15 infracciones en los 369 minutos que ha disputado.



No obstante, Steven Alzate jugador del Brighton & Hove Albion F. C. también hace parte de la lista, pero de los jugadores que más faltas ocasionan, puesto que realizó 14 infracciones, una cada 26.09 minutos. En suma, es el tercer jugador que más infracciones realiza en las ligas de Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia.

Por otra parte, Fabien Lemoine, jugador del Lorient de la liga francesa, es quien lidera la tabla con 21 faltas y un promedio de 21.29. Posteriormente, se encuentra el lateral izquierdo Javi Galán, quien comete 20 infracciones cada 24.03 minutos.

Finalmente, el estudio que realizó el Observatorio de Fútbol Semanal también mostró que Neymar, jugador del PSG, es quien más faltas recibe en los 289 minutos que ha jugado, puesto que ha recibido 14 infracciones en los tres compromisos disputados.