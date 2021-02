James Rodríguez y la incertidumbre por su estado físico con Everton

Everton derrotó 5-4 al Tottenham por la FA Cup en un juego donde James Rodríguez no fue convocado. El colombiano no estuvo presente en el compromiso por un problema físico en uno de sus gemelos. Este inconveniente lo sintió desde el fin de semana pasado en el empate 3-3 ante el Manchester United.

En dicho encuentro, James pidió el cambio después del minuto 60. Esto hizo que el 'cafetero' fuera duda para enfrentar a los 'spurs' en la FA; no obstante, Carlo Ancelotti decidió no llamarlo para evitar empeorar su estado. El entrenador aprendió la lección después de que el año pasado Rodríguez sufriera varios problemas físicos y no se le diera el tiempo necesario para recuperarse al ciento por ciento.

Para el próximo encuentro por la Premier League ante el Fulham, todavía no es segura la convocatoria de James, tal vez se le podría dar un partido más de descanso de cara al juego del miércoles 17 de febrero contra Manchester City, actual puntero del campeonato.

Durante su temporada en Everton, James ha jugado 1202 partidos en 15 juegos por la Premier, con 5 goles en su haber. Asimismo, ha disputado la FA Cup (dos encuentros), mientras que en la Copa de la Liga sumó uno.

Con 29 años, el cucuteño espera superar cada uno de los inconvenientes atléticos que lo alejan de las canchas y así tener mayor regularidad para llevar a los ‘Toffees’ a los soñados puestos del ‘big six’. El mayor de los objetivos en esta primera temporada es clasificar al club a un torneo internacional.

Los azules de Liverpool son séptimos por ahora en la Premier con 37 puntos, 2 menos que el quinto Chelsea, y 13 menos que el líder Manchester City.