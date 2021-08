James Rodríguez y los detalles de la oferta que rechazó del Sevilla de España

James Rodríguez define su futuro deportivo. El colombiano quiere ir a un club donde pueda tener minutos, jugar y ser protagonista, teniendo en cuenta que en el Everton Rafa Benítez le bajó el pulgar. Varias ofertas llegaron para tentar al colombiano, como una del Sevilla de España.

Julen Lopetegui, técnico del cuadro 'andaluz', vio en el volante 'cafetero' un hombre ideal para actuar en el centro ofensivo, ya que sería un gran refuerzo para intentar pelear la liga y la Europa League. Sin embargo, se conoció que James rechazó la oferta del equipo ibérico, pues esperaba algo mejor.

No obstante, se complica ahora el panorama porque tras el 'no' del Everton, Jorge Mendes, empresario del cucuteño, volvió a buscar un arreglo con el Sevilla, pero esta vez el club español dijo que no. La información se dio a conocer desde la prensa española, que insisten en que el volante está siendo ofrecido al Porto de Portugal y, nuevamente, al Milan.

El equipo italiano es la primera opción para el jugador por la historia que tiene el cuadro 'rossonero', pero la dirigencia quiere arreglar con él si este se baja el salario, ya que es muy alto.

Los clubes aseguran que James Rodríguez es un gran futbolista, pero propenso a las lesiones y que no ha tenido un gran rendimiento en la anterior temporada, esto le quita puntos respecto a otras opciones en el mercado.

Por otro lado, todavía Rodríguez no ha podido demostrar su mejor nivel para regresar a la Selección Colombia y luchar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.