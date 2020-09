James Rodríguez y Yerry Mina, otra vez fuera de la Copa de la Liga con Everton

Este miércoles Everton afronta la tercera ronda de la Copa de la Liga contra el Fleetwood Town de la tercera división inglesa en un cotejo que en el que actúa como visitante y que tiene al equipo de Ancelotti como claro favorito para avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, el técnico italiano repitió su fórmula de la semana anterior y no convocó a varios de sus mejores jugadores para este compromiso, confiando en los suplentes que buscan un lugar en la titular y así rotar su nómina en medio de una apretada temporada que tiene por delante en el fútbol inglés.

Lea también: Se comió sus palabras y le tuvo que pedir disculpas a James: “es una ganga”

James Rodríguez y Yerry Mina no irán ni al banco de suplentes en este juego de la tercera fase, pero con seguridad estarán en el once inicial cuando el sábado sean visitantes contra Crystal Palace en la tercera fecha de la Premier League.

Así como la semana anterior cuando vencieron con facilidad a Salford City, Everton espera superar sin problemas a su rival de turno e instalarse en los octavos de final de la competencia que reúne todas las categorías profesionales del fútbol inglés.

James y Mina podrían aparecer en la Copa de la Liga cuando Everton enfrente rivales de mayor rigor, así como en la FA Cup de enero que es el otro certamen que se juega paralelo a la Premier League.

De interés: Bervatov habló de James: elogios a su talento y un recado por salir del Madrid

Cabe señalar que Everton tiene déficit de zagueros y por eso Ancelotti cuida a mina, mientras que James es su consentido y busca tenerlo en las mejores condiciones.

Everton no juega torneos internacionales esta temporada.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



Here's how Carlo's Blues line up at @ftfc tonight in @Carabao_Cup Round Three!



COME ON YOU BLUES! 🔵 #CarabaoCup pic.twitter.com/NAF70akQti