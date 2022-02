James rompe los códigos y arremete contra Rafa Benítez: “no me quería”

No obstante, agregó que “me topé con un técnico que no quería contar conmigo; yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo, y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”.

Vea también: ¿Hubo pelea con Falcao? James dio su versión y también tocó el tema Cuadrado