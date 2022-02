¿Hubo pelea con Falcao? James dio su versión y también tocó el tema Cuadrado

El volante James David Rodríguez "rompió el silencio" y se pronunció, a través de una transmisión en su canal de Twitch, sobre los rumores que señalaban una supuesta pelea con sus compañeros de Selección Colombia Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Al respecto, Rodríguez aseguró que nunca ha tenido un conflicto con Falcao, a quien considera su "hermano", y aseveró que todas las versiones que afirman que hubo una disputa son falsas.

"¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica", dijo.

Por otro lado, James también descartó algún tipo de mal entendido con Luis Fernando Muriel o con cualquier otro compañero de Selección Colombia.

"Con todos los de la Selección no tengo ningún problema. Se dijo en su momento que con Muriel, con él juego desde los 19 años. Yo como con ellos en el comedor, nos sentamos David Ospina, Falcao, Camilo Vargas y 'Lucho' Muriel... como yo no hablo con la prensa en Colombia me tiran duro, pero no pasa nada, aguanto las balas".

Finalmente, Rodríguez no se resigan a no clasificar a Qatar con el equipo nacional y afirmó que "luchará hasta el final" para lograr el boleto a la Copa del Mundo.

“Hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda. Cuando las cosas son para uno, son para uno, No hay que forzarlas. Hay que luchar hasta el final y esperar algunos resultados", puntualizó.