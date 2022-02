"Me gustaría irme ya": James Rodríguez sobre su futuro en Qatar

El volante colombiano James David Rodríguez volvió a interactuar con sus seguidores a través de una transmisión en la plataforma Twitch, en donde no esquivó ninguna pregunta y dejó claro sus deseos para su futuro profesional.

Rodríguez se mostró tranquilo por sumar minutos en su club Al Rayyan, pero al mismo tiempo reveló que espera dejar el fútbol de Qatar muy pronto.

“Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también. Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo.

Con respecto a cuál podría ser su destino, James no descartó volver a Europa o incluso llegar a MLS.

"Uno no sabe lo que va a pasar, vivo el día a día, estoy jugando, compitiendo, haciendo goles, pases; en el tema grupal no nos hemos entendido mucho pero al final esto es nuevo. Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa... ¿por qué no?, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos".