Jhon Durán, más 'valioso' que Haaland: el dato que sorprende en Premier League

Jhon Jader Durán sigue siendo uno de los jugadores determinantes del Aston Villa, pues con sus goles se ha ganado el protagonismo en el equipo de Emery.

Recientemente, el jugador notó un gol de cabeza para el triunfo parcial de su equipo en Premier League, pese a que terminaron perdiendo el compromiso, lo cierto es que Durán sigue siendo un referente y una alternativa para su equipo.

El futbolista de 21 años es uno de los hombres destacados en la Premier League, pues el delantero se convirtió en el segundo colombiano en marcar más de diez goles en toda la historia del Aston Villa por Premier League. El único en lograr dicha marca fue Juan Pablo Ángel con 44 goles

Para nadie es un secreto que el talentoso atacante aún debe demostrar su talento para conseguir ser titular en todos los partidos del equipo Villano, por esto es que destaca como uno de los jugadores a seguir de cara al 2025 y que terminó este año de la mejor manera.

"Estoy muy contento de estar aquí y me encanta la competición con Watkins. Cuando me toca a mí trato de dar un paso adelante, espero marcar goles y ayudar al equipo", sentenció el jugador tras su gol en Champions League, pues no es un secreto que existe una competencia con Watkins por ser el referente de ataque.

Ahora, se ha revelado un dato que sorprendió a más de uno, pues el atacante colombiano alcanzó un registro de un gol cada 82.3 minutos disputados en Premier League.

De esta forma, el delantero del Aston Villa superó a jugadores como Mohamed Salah, con un registro de gol caad 101.5 miunutos y Erling Haaland quien anota cada 103.8 minutos.

Minutos por gol en Premier League

1. Jhon Jader Durán (Aston Villa) 82.3 minutos

2. Yoane Wissa (Chelsea) 98.9 minutos

3. Mohamed Salah (Liverpool) 101.5 minutos

4. Erling Haaland (Manchester City) 103.8 minutos

5. Cole Palmer (Chelsea) 118.4 minutos