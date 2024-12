Richard Ríos despejó dudas de su futuro y planeó predijo lo mejor para Colombia

Le puede interesar: América se alista para la marcha de un 'crack': saldrá vendido

Ríos jugará con Palmeiras el Mundial de Clubes 2025

El deseo del volante colombiano en este torneo orbital es "llegar hasta la final y ser campeones". Ríos, que en septiembre renovó su contrato con Palmeiras hasta el 31 de diciembre de 2028, no piensa ahora en jugar en un club colombiano, algo que no descarta para el futuro porque sigue visualizando sueños y los anota en tableros que tiene en casa: "Ahí pongo lo que quiero ser, y no solo como futbolista, sino también como persona".



"Un día soñé con ponerme la camiseta de la selección, y me la puse. Espero tenerla (puesta) por muchísimo tiempo", apuntó el volante nacido en el municipio de Vegachí (Antioquia), que jugó en fútbol sala hasta los 18 años y que aterrizó en Brasil en 2020 para dedicarse al fútbol once.