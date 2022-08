Klopp se ilusiona con Luis Díaz: elogios y cantidad de goles que espera del colombiano

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz fue la gran figura de Liverpool en el empate 1-1 contra Crystal Palace en partido de la fecha 2 de la Premier League que se disputó en Anfield Road.

Díaz fue reconocido como el mejor jugador del encuentro al anotar en el minuto 61 el tanto que le sirvió a los 'reds' para igualar el marcador cuando estaban 0-1 en desventaja y con un jugador menos.

El colombiano recibió el balón por la banda izquierda y después de dejar a por lo menos a cinco rivales en el camino sorprendió con un potente remate de derecha desde afuera del área que se hizo inatajable por el guardameta rival.

Al término del encuentro mucho fueron los elogios para el guajiro. Jurgen Klopp, director técnico de Liverpool, destacó a Díaz por realizar un gol de "clase mundial".

“Clase mundial, un gol maravilloso. Y a partir de ese momento fue un partido especial. Así éramos nosotros en casa con un ambiente increíble”.

Por otro lado, Klopp se ilusionó con lo que pueda hacer el colombiano en la temporada hasta el punto de dar una cifra de anotaciones que espera del guajiro.

"Definitivamente puede anotar 10-15 goles esta temporada. Esa es su calidad. Necesitamos ver, pero por supuesto, ese es su potencial".

Finalmente, el estratega alemán explicó que a Luis Díaz no lo sacó de la alineación titular después del empate de la primera fecha frente a Fulham por no haber anotado y lo mantuvo como inicialista luego de analizar su actuación.

No lo sacamos (a Díaz) porque los otros dos anotaron y él no, así que le mostramos cómo. Eso no es necesario. No es un problema. No puedes forzarlo".