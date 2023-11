La ejemplar decisión de la liga inglesa con Luis Díaz tras el festejo de su gol con Liverpool

Luis Díaz vive uno de los momentos más complicados de su carrera tras el secuestro de su padre por parte del ELN. El futbolista guajiro la ha pasado mal, pero en el último fin de semana anotó un gol para darle el empate al Liverpool ante Luton.

En medio de la emoción, después de entrar al minuto 80 y darle el empate al conjunto de Merseyside, el colombiano no pudo evitar hacer un festejo en honor a su papá.

Para Lucho era un momento bastante conmovedor tras lo que vive su familia en Colombia. Por ello, el jugador aprovechó para mostrar un mensaje al mundo en honor a la libertad de su padre "Libertad para papá", fue lo que decia la camiseta del '7'

Como es costumbre, el futbolista cafetero debería ser sancionado por levantarse la camiseta en su festejo de gol. Sin embargo, la FA optó por no levantar un proceso disciplinario contra el futbolista, reconociendo el momento particular que vive.

La Asociación Inglesa de Fútbol prohíbe “mostrar mensajes personales” y estas acciones son sancionadas de oficio. Más allá de esto, para el máximo organismo del fútbol británico, la situación es excepcional.

“El extremo no afrontará repercusiones por su celebración (...) Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos”, apuntó el diario Daily Mail del Inglaterra.

Por ahora, Luis Díaz sigue concentrado con Liverpool a la espera de formar parte del grupo que viajará a Francia para el encuentro de la Europa League ante Toulouse. En Colombia, se espera por la liberación de Luis Manuel Díaz en los próximos días.