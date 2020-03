La Premier League quiere terminar su temporada pero impone fecha límite

Tras la reunión del pasado martes entre los líderes de cada una de las federaciones que hacen parte de Uefa, los oficiales de cada uno de los 20 equipos más importantes de Inglaterra se reunió para acordar los términos que marcarán la definición de la Premier League, teniendo en cuenta la suspensión por coronavirus y la posible extensión de la misma, teniendo en cuenta que la situación no mejora.

Lea también: Winner Anacona no aguantó y criticó a Duque: "Por orgullos detienen la mejor y única opción"

La primera decisión para todas las competiciones es que la suspensión se extenderá hasta abril 30, como mínimo, pues todavía no se sabe qué pasará. De otro lado, tras el aplazamiento de la Eurocopa, la idea es clara y tiene un único objetivo: terminar la competición para no hacer remiendos en el reglamento y no tener que determinar quién será el campeón y quiénes serán los descendidos desde un escritorio.

En ese sentido, fueron claros y sobre esto señalaron: "Estamos unidos para encontrar las formas de continuar la temporada 2019/20, asegurando que todas las competencias locales y europeas se jueguen de la manera más rápida y segura posible. Apoyamos la decisión de la Uefa de suspender la Eurocopa 2020 y dar un espacio en el calendario doméstico para que las diferentes competencias se disputen, manteniendo la integridad de cada una de ellas. Además, el reglamento es claro 'se debe concluir todo antes del 1 de junio', por lo que ya será cuestión de cada certamen ver cómo se organiza sin incumplir este plazo".

Le puede interesar: Primer caso confirmado de un golfista profesional con coronavirus

A la espera de más claridades respecto a lo que viene y teniendo en cuenta que el reglamento solo cambiaría el punto de la fecha límite, la Premier League seguirá trabajando para intentar cumplir con este plazo, pero todo dependerá de la fecha de reanudación, pues todavía quedan varias fechas en juego.