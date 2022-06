Las condiciones de Liverpool para permitir la salida de Sadio Mané

Liverpool terminó una brillante temporada en la que ganó la Copa de la Liga de Inglaterra y la FA Cup. A pesar de no conseguir los títulos de la Champions League y la Premier League, el equipo de Anfield fue destacado por la afición no solo por los resultados, si no que también por el rendimiento dentro del terreno de juego.

Uno de los jugadores más elogiados del plantel dirigido por Jurgen Klopp fue el senegalés Sadio Mané, quien finalizó el año con 23 goles tras 51 partidos.

A pesar de ser figura indiscutible de Liverpool, Mané ha sido protagonista de los rumores propios por el mercado de fichajes, ya que contaría con ofertas de salir del equipo.

Por otro lado, se ha informado que el senegalés tiene en mente dar por terminado un ciclo de seis temporadas en Anfield.

Extraoficialmente se ha revelado que Bayern Múnich pretendería contratar al africano, teniendo en cuenta que la salida del delantero polaco Robert Lewandowski.

Sin embargo, Liverpool se plantearía unas condiciones para negociar una posible salida de Mané, a quien le resta un año de contrato.

El medio británico Liverpool Echo explicó que el equipo que quiera al atacante deberá pagar por lo menos 45 millones de euros para hacerse con sus servicios.

En caso de registrarse la venta de Sadio Mané, el equipo de Anfield emprendería la búsqueda de un nuevo delantero que compita con el colombiano Luis Díaz, el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino y el portugués Diogo Jota.