Leyenda de Premier baja de la nube a Luis Díaz: “Sus goles son suerte”

El Liverpool no cambia de cara tras la salida de Jürgen Klopp y con la llegada de Arne Slot. El entrenador neerlandés le ha cogido el tiro a este arranque de temporada y sigue en la pelea contra el Manchester City y el Arsenal por las primeras posiciones. De hecho, los ‘Reds’ se vieron beneficiados por el epate entre ‘Citizens’ y ‘Gunners’.

Arne Slot se ha decantado por Luis Fernando Díaz como titular en la Premier League en cada partido. Justamente, el colombiano le ha respondido y ha estado a la altura con cinco goles en este arranque de temporada, callando bocas a quienes lo referencian como un jugador de poco gol en el club.

Luis Díaz apareció como titular ante el Bournemouth y sorprendió con un doblete en cuestión de minutos para encaminar la victoria final de 3-0 para los de Anfield. El guajiro revolucionó el ataque, pero ni siquiera esto le permitió ganarse a exjugadores.

Tony Cascarino exfutbolista irlandés sí le avaló su participación con dos goles anotados, afirmando que, “no hay muchos extremos como él, nunca sabes realmente hacia dónde va a ir”. Luego, aseveró que, “es uno de esos jugadores a los que quieres seguir de cerca, quieres que las generaciones más jóvenes también lo vean y digan, “miren cómo es este muchacho cuando se encuentra en ciertas situaciones””.

PETER SCHMEICHEL CREE QUE LOS GOLES FUERON DE PURA SUERTE

Ante el Bournemouth, Luis Díaz estuvo dulce con el gol y marcó dos goles en dos minutos. La primera parte ya iba 2-0 para los ‘Reds’ gracias al colombiano. El guajiro hizo un perfecto control para quitarse de encima a Kepa Arrizabalaga que salió apresuradamente para cortar el pelotazo de Ibrahima Konaté. Con la puerta vacía, definió al fondo.

Posteriormente, Trent Alexander-Arnold asistió a Luis Díaz que controló con derecha y definió con la zurda por abajo de las piernas de Kepa. En los dos goles tuvo que ver el golero español, pero Díaz también dejó en evidencia su categoría con los dos controles estelares.

Sin embargo, para Peter Schmeichel, leyenda de la Premier League, hubo mucha suerte por la actuación de Kepa en los dos tantos, “el primero seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz, es uno de esos, los llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puede recuperar de eso”.

Un referente en el arco que vio suerte en las dos anotaciones de Luis Díaz, “el segundo. Hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. Tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí”.

No toso es crítica a los dos goles de Luis Díaz, pues el ex arquero también destacó cosas positivas del extremo de la Selección Colombia, “es un jugador muy interesante porque tiene mucha energía, trabaja duro para el equipo, no marca suficientes goles, pero hoy marcó dos y cinco en total durante toda la temporada, lo cual es bueno para él”. El próximo reto de ‘Lucho’ será ante el West Ham por EFL Cup y luego ante el Wolverhampton por la Premier League.