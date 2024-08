Liverpool confirmó segundo fichaje y Luis Díaz perdería la titularidad

Liverpool Fc confirmó este jueves 29 de agosto su segundo fichaje para la temporada 2024/2025 al anunciar la contratación del extremo italiano Federico Chiesa. Los 'reds' pagaron cerca de 12 millones de euros a Juventus para hacer con el futbolista de 26 años.

En principio, Chiesa firmó contrato por cuatro años y se sumó a potero georgiano Giorgi Mamardashvili como las caras nuevas del conjunto de Anfield desde que el neerlandés Arne Slot asumió como director técnico.

A su arribo a Liverpool, el futbolista italiano se mostró feliz por la conversación que tuvo con el director deportivo de la escuadra con el el director técnico.

"Estoy muy feliz de ser jugador del Liverpool. Cuando Richard Hughes me llamó y me dijo: '¿Quieres unirte al Liverpool?' –y el entrenador me llamó– dije que sí de inmediato porque conozco la historia de este club, sé lo que representa para los fanáticos. Estoy muy feliz y no puedo esperar para empezar”, aseguró.

