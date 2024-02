Los últimos días para el Liverpool de Luis Fernando Díaz y de Jürgen Klopp como entrenador de la institución no han sido para nada tranquilos. El técnico alemán suma varios problemas a lo largo de la temporada, especialmente después de enfrentar al Brentford en la última jornada de la Premier League.

Las lesiones son un calvario para Jürgen Klopp con las bajas de Alisson, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, y en el último juego, Curtis Jones, Diogo Jota y Darwin Núñez cayeron también. En rueda de prensa, el teutón afirmó, “me gustaría decir que no tenemos problemas, pero tenemos unos cuantos. Alisson no está disponible por una lesión muscular, y no sabemos cuánto tardará en recuperarse, pero desde luego que no será pronto”.

Posteriormente, precisó en qué van todas las lesiones, “tenemos la lesión de Jota e la rodilla, está fuera. Jones tiene un ligamento del hueso dañado y tampoco jugará. Hay más casos, pero lidiaremos con ellos día a día. Son problemas musculares, ya veremos. Alexander-Arnold y Szoboszlai, están en proceso de recuperación, pero todavía no entrenan con el equipo, así es que tampoco están disponibles. Esa es la situación, pero mientras tengamos once jugadores sobre el césped intentaremos ganar. Esa es la idea, e iremos partido a partido”.

El panorama de la lesión de Diogo Jota y Curtis Jones no se ve para nada bien. Jürgen Klopp aseveró que, “a Jota le costará meses recuperarse obviamente. Con Jones… con las lesiones hay días importantes. Como el quinto día o el décimo, que es cuando juzgas la situación otra vez porque nadie reacciona de la misma manera. Depende del nivel de dolor que tengan, así es que no puedo dar un tiempo estimado aunque quisiera”.

Liverpool no sale de los problemas ni cuando el panorama mejora. Mohamed Salah regresó al club en donde se destacó con gol y asistencia. Sin embargo, a cambio del egipcio, perdió a dos jugadores que se unen a la gran lista de bajas.