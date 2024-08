Liverpool fue rechazado por jugador: "Decidió no venir"

El jugador español Martín Zubimendi, principal objetivo del Liverpool, "decidió no venir" a pesar de los "esfuerzos" del club inglés que "hizo todo" para traer al futbolista de la Real Sociedad, según dijo este viernes el entrenador de los 'Reds'.

Arne Slot, nuevo técnico del equipo inglés, confirmó en rueda de prensa esta información ya adelantada por los medios deportivos británicos, en la rueda de prensa previa del partido de la liga inglesa que juega el Liverpool este sábado contra el Ipswich.

"Lo he dicho muchas veces, pienso que tenemos una plantilla fuerte y no es fácil encontrar jugadores que vengan a fortalecerla. Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir", aseguró Slot a los periodistas.

El rechazo del español de 25 años, miembro del equipo que logró ganar la Eurocopa-2024, convierte al Liverpool en el único club de la Premier League que no ha fichado a nadie durante el mercado estival.

"Avanzamos con los jugadores que tenemos, han hecho una muy buena pretemporada, así que la situación es buena", comentó Slot.

El Liverpool perdió a Joel Matip y Thiago Alcántara "pero el resto del equipo sigue", añadió el técnico de los 'Reds'. "Siempre hablamos (en rueda de prensa) de fichajes pero es también muy positivo el conservar a los tuyos", subrayó.

"No siempre es verdad que la llegada de nuevos jugadores haga al equipo más fuerte. Si no paras de traer futbolistas la energía del equipo también se puede ver resentida", finalizó Slot.

En el Liverpool, la nueva Premier League supone el inicio de su vida sin Jürgen Klopp, el carismático entrenador alemán que le acompañó en los últimos años.

De momento, la pretemporada de los 'Reds' fue ilusionante, con victorias ante Arsenal, Manchester United y Sevilla, pero el 'efecto Slot' se verá ya con el inicio de los partidos oficiales, empezando por la visita del sábado al recién ascendido Ipswich.

El conjunto inglés terminó tercero en la Premier la temporada pasada, por lo que disputará también la Liga de Campeones junto a Manchester City, Arsenal y Aston Villa.