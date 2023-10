Liverpool no se queda atrás tras la polémica con Luis Díaz: exigen los audios del VAR

El Liverpool recurrirá la tarjeta roja que recibió el centrocampista Curtis Jones en el partido contra el Tottenham y ha pedido al colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) que dé acceso a los audios del VAR que no validaron el gol legal de Luis Díaz.



El club 'Red', que ya anunció que buscará "opciones" para solucionar lo ocurrido el sábado en el Tottenham Hotspur Stadium, recurrirá la roja que recibió Jones en la primera parte, cuando fue expulsado por un plantillazo sobre Yves Bissouma.



La expulsión llegó tras la intervención del VAR y, según Jürgen Klopp, estuvo influenciada por ver la acción a cámara lenta. "En tiempo real no es roja", aseguró el entrenador alemán, consciente de que si la sanción no es reducida, podría incluso ampliarse.

En caso de que la apelación no sea exitosa, Jones se perderá los tres próximos encuentros, con Brighton, Everton y Nottingham Forest.



Además, el Liverpool pretende, según Sky Sports, que el PGMOL libere los audios de las conversaciones en el VAR y que condujeron a la decisión de que el gol de Luis Díaz, anulado incorrectamente por el linier por fuera de juego, no fuera validado.

La Premier League decidió esta temporada hacer un programa en el que el exárbitro Howard Webb, junto a otros expertos, analizan las acciones más dudosas y polémicas de las últimas semanas, incluyendo los audios del VAR, pero está por ver si darán luz verde a que se hagan públicos los de este encuentro.



El Liverpool, en un comunicado, criticó las explicaciones dadas por el PGMOL, que tachó el error de "fallo humano", y aseguró que son insuficientes y que hace falta una investigación transparente. Además, los árbitros que asistieron el partido desde el VAR no dirigirán ningún encuentro este próximo fin de semana.

