Liverpool sufre por las lesiones ¿Qué pasará con Luis Díaz?

Liverpool tuvo un fuerte desafío el sábado 23 de diciembre al recibir en Anfield Road a Arsenal en partido de la jornada 18 de la Premier League. El encuentro, que fue clave por la cima del campeonato, finalizó empatado con marcador de 1-1.

El encuentro entre 'reds' y 'gunners' resultó accidentado, teniendo en cuenta las lesiones que sufrieron el colombiano Luis Fernando Díaz y el griego Kostas Tsimikas.

Díaz tuvo que ser sustituido por un golpe en la rodilla izquierda, mientras que Tsimikas quedó descartado para gran parte de la temporada por presentar fractura en su clavícula.

Al término del compromiso, el director técnico Jurgen Klopp lamentó las lesiones de sus dos jugadores.

"Él (Tsimikas) al menos se rompió la clavícula. Eso es realmente malo para nosotros", dijo Klopp sobre Tsimikas. En cuanto a Díaz "espero que no. Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos veces y luego Lucho cayó. lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé".