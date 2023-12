Liverpool toma radical decisión con Luis Díaz en el Boxing Day

A pesar de estar en plenas festividades de fin de año, la Premier League no detiene su actividad y todo está listo para que se dispute este martes 26 de diciembre el tradicional 'Boxing Day'. Uno de los partidos que más llama la atención en Colombia es el que disputará Liverpool en condición de visita frente a Burnley.

Los 'reds' llegan al compromiso ubicados en la segunda posición del campeonato con 39 puntos, después de haber empatado 1-1 en condición de local en la jornada anterior frente a Arsenal.

El compromiso ante los 'gunners' resultó accidentado para los dirigidos por Jurgen Klopp, teniendo en cuenta las lesiones sufridas por el lateral izquierdo Konstantinos Tsimikas y el colombiano Luis Fernando Díaz.

Tsimikas presentó una fractura en la clavícula que le impedirá tener acción en gran parte de la temporada, mientras que Díaz registró un fuerte golpe en la rodilla izquierda que lo obligó a ser sustituido en el minuto 64.

Luis Díaz sería suplente frente a Burnley

Teniendo en cuenta el poco tiempo de descanso entre el partido frente a Arsenal y el próximo ante Burnley, el director técnico Jurgen Klopp estaría considerando darle descanso a Luis Díaz y dejarlo en el banco de suplentes.

La decisión la tomaría Klopp, a pesar de que después del encuentro ante los 'gunners' no se mostró preocupado por el estado del colombiano.

"Fue rodilla contra rodilla. Solo es un poco de dolor, no me preocupa, pero nunca se sabe. Lucho me dijo que sentía un poco de dolor. Lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé", afirmó el entrenador.

En caso de que Luis Díaz se quede en el banco de suplente, Liverpool conformaría su tridente de ataque con el egipcio Mohamed Salah, el neerlandés Cody Gakpo y el uruguayo Darwin Núñez, según informó el portal internacional LiverpoolEcho.