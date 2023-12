Luis Díaz apareció tras la lesión: así lo hizo en redes sociales

No fueron los mejores días para Luis Fernando Díaz en el Liverpool ni en Inglaterra. Por la situación que viven los ‘Reds’, el guajiro está sumamente presionado para que su club logre quedarse con una nueva Premier League en un mano a mano que tiene con el Arsenal.

Luis Díaz vivió un ‘infierno’ después de un frío 0-0 contra el Manchester United en el que disputó 78 minutos y perdió una jugada clara que pudo dar la victoria. Además, luego contra el Arsenal en duelo clave por el liderato, sufrió una lesión por un golpe que le hizo sentir una fuerte dolencia muscular. Las cámaras enfocaron al jugador colombiano cuando abandonó el terreno de juego y cuando se sentó en el banquillo de suplentes.

Una imagen fuerte del rostro de Luis Díaz con ojos llorosos. Y no es para menos, pues ‘Lucho’ también esperaba reivindicarse en una semana en donde la prensa inglesa lo ha sentenciado por su juego colectivo con sus compañeros que ha quedado a deber. Lo ‘rajaron’ al recordar que no ha sumado asistencias esta temporada, y que su registro goleador ha sido muy precario.

Tras la lesión, Jürgen Klopp guarda la esperanza que no sea grave el golpe sufrido, “tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos veces, y luego, Lucho cayó. Lucho me dijo ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”.

Pero, en una época navideña y en el cierre del año, a Luis Díaz, un día después de la lesión se le vio positivo celebrando la navidad con su esposa y su familia. Geraldine Ponce, su mujer escribió un mensaje lleno de esperanza e ilusión para cerrar el año.

Luis Díaz se ve en la foto de pie sin mucho problema cargando a su hija al lado de Geraldine Ponce. Sin duda alguna, su aparecimiento tras la lesión promete un buen augurio.