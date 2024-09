Liverpool tomó decisión con el futuro de Luis Díaz: el ‘menos importante’

Durante este parón internacional por las respectivas obligaciones que cada selección tiene entre Eliminatorias, UEFA Nations League, CONCACAF Champions League entre otras, Liverpool empieza a analizar aspectos con varios jugadores, entre ellos, Luis Fernando Díaz Marulanda.

Luis Díaz fue el héroe en el partido de la Selección Colombia ante Perú. Un testarazo en el segundo palo fue suficiente y vital para poder salvar una derrota cuando el elenco colombiano no lograba romper el arco custodiado por Pedro Gallese en Lima. Sin embargo, el jugador del Liverpool estuvo lento a lo largo de los 90 minutos y no tuvo mayores opciones, más allá del gol para salvar la papeleta.

En el mercado de fichajes recientemente finalizado, el nombre de Luis Díaz tuvo muchas variaciones con un posible cambio de club. Se dijo que se iría del Liverpool para obtener nuevos aires en Europa. Barcelona y Paris Saint-Germain eran los perfilados. Sin embargo, Arne Slot blindó al colombiano y lo tiene en una zona principal en el equipo.

LA DECISIÓN DEL LIVERPOOL CON LA RENOVACIÓN DE LUIS DÍAZ

Ahora, con tres goles anotados en la temporada y siendo uno de los goleadores de la era de Arne Slot después de la salida de Jürgen Klopp, Liverpool solo tiene en mente poder renovarle el contrato a Luis Fernando Díaz. Sin embargo, el principal tema para revisar en la negociación es el salario, pues el colombiano es uno de los jugadores que menos gana pese a su rol y su buen momento en el equipo.

Los ‘Reds’ entran en un momento de preocupación en busca de renovarle el contrato a las máximas figuras, entre ellos, Luis Díaz. Al parecer las negociaciones van por buen camino entre las partes y no habría ningún problema para el guajiro que renovaría hasta 2027.

Sin embargo, los medios ingleses mantienen que Luis Díaz es el ‘menos importante’ en el plan de renovación a jugadores. El colombiano ha mantenido que está feliz en Inglaterra y en Liverpool, por lo cual no habría impedimento para firmar un mejor contrato. Liverpool Echo sentencia que no hay afán con el ex Porto, dado que primero quieren definir la situación de otros referentes.

Luis Díaz y Liverpool se sentarán en próximas semanas para hablar de una mejora salarial y la prolongación de su vínculo en el club hasta 2027. El medio allegado al club revela que llevan con calma este tema de la renovación, pero que la prioridad es resolver el tema con Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, y el goleador, Mohamed Salah.