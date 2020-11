El nivel del equipo inglés Everton ha venido cayendo fecha tras fecha, ya que en los últimos tres compromisos ante Southampton (2-0), Newcastle (2-1) y Manchester United (1-3), el equipo de Carlo Ancelotti no conoce la victoria.

Las miradas y críticas también recaen en el volante colombiano James Rodríguez, quien ha tenido actuaciones regulares en los últimos compromisos disputados (salvo el de Newcastle) en donde no ha mostrado el juego que tenía acostumbrados a la prensa e hinchas ingleses.

Según la columna de opinión del exfutbolista Tony Cascarino, publicada por el diario ‘Times’, el estratega italiano debe replantear la formación con la que está disputando los compromisos: “Contra el United tenía a James Rodríguez, a Bernard y Sigurdsson, más a Calvert-Lewin y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres jugadores que no trabajan duro a la defensiva y que no pellizcan el balón", manifestó Cascarino.

Y es que Everton, con las tres derrotas consecutivas, se ubica en la séptima posición con 13 puntos después de haber liderado la Premier League en las primeras fechas; por lo que las críticas no se han hecho esperar.

En el duelo entre Everton y Manchester United, James tuvo un partido para el olvido en donde fue calificado con tan solo cinco puntos y comenzó a revivir los fantasmas del Real Madrid.

Cabe resaltar que ahora Rodríguez deberá concentrarse en la Selección Colombia, teniendo en cuenta que el estratega Carlos Queiroz espera que James tenga un gran nivel contra Uruguay (fecha tres) y Ecuador (fecha cuatro).