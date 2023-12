Luis Díaz cambia críticas por elogios: "de mucho esfuerzo"

De un momento a otro, por una asistencia de gran factura, los focos han vuelto a alumbrar a Luis Fernando Díaz Marulanda y lo han vuelto a destacar. Fue un partido mágico desde el principio para el colombiano que terminó con un resultado a su favor y con el liderato incluido momentáneamente en la Premier League.

Los 'Boxing Days' siempre son atractivos e importantes, pero este será uno que no olvidará Luis Díaz. El guajiro se ganó las críticas de referentes como Jamie Carragher, Adrian Clarke, entre otros por su poco producto final y por su poco entendimiento con Mohammed Salah, Cody Gakpo y Darwin Núñez. "Muy poca concordancia en la ofensiva", o hasta Carragher que sugirió que Liverpool buscara un reemplazo para Díaz.

No obstante, en el choque entre Burnley vs Liverpool en el que se pensaba que no iba a sumar minutos por un golpe contra el Arsenal, Jürgen Klopp le dio poco más de 20 minutos y el protagonismo de Luis Díaz fue fundamental. Pudo aumentar la ventaja con un remate que James Trafford atajó, e incidió en el segundo tanto sobre el final del juego.

En una jugada por la izquierda, a los 90 minutos, Luis Díaz sacó una genialidad asistiendo de taco a Diogo Jota. Lo que vino después fue un desborde del portugués y un remate cruzado que significó la primera asistencia de 'Lucho' en lo que va de la temporada.

Pese a solo haber actuado poco más de 20 minutos, la prensa volvió a destacarlo El medio local, Liverpool Echo le dio una calificación de 7, y además, destacaron su sagacidad en la asistencia, "mucho esfuerzo y un taconazo inteligente prepararon el segundo". Un día sumamente especial para el guajiro, en donde venció criticas, dio un pase gol y subió al liderato de la Premier League.