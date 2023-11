Klopp reveló el motivo por el que secuestro del papá de Luis Díaz le cambió la vida

El secuestro del papá de Luis Díaz marcó un hecho importante en la interna del Liverpool. En el club red nunca se había vivido una situación similar y con el paso de los días, fue evidente que generó un impacto importante en Anfield.

Para el entrenador del conjunto británico, la situación no pasó desapercibida y se reflejó en la manera de actuar de sus jugadores. El suceso conmovió al interior de la plantilla y afectó el estado anímico de los futbolistas que en un momento no querían jugar.

Durante la previa del compromiso ante Brentford por la jornada 12 de la Premier League, el DT alemán se refirió a lo que fue cada uno de los días a la espera de resolver la situación. Para el técnico fue evidnete que depsués de este suceso su vida cambió.

Lea también: Largo sufrimiento: revelan impactantes detalles del secuestro del papá de Luis Díaz

“Siempre sé que hay cosas más importantes que el fútbol, nunca lo olvidaré. Es que durante los partidos, de vez en cuando, te olvidas de eso, pero en sentido a eso siempre está claro. La prioridad siempre está clara”, dijo inicialmente el técnico

Posteriormente, el entrenador reveló que nunca había pasado algo así: “Nunca había vivido una situación como esa” y lo experimentó antes de saltar al campo contra Nottingham, sabiendo que la noche anterior Luis Díaz había recibido la información directamente desde Colombia. “Dije en el primer partido (contra Forest) que teníamos que luchar por él, pero no es que quisiera más fuego, sólo necesitaba encontrar una forma de concentrarnos porque fue muy difícil el primer partido que jugamos sin él”.

El técnico apuntó que no fue cómodo tener que jugar en esas condiciones: “No me sentía bien con que jugáramos al fútbol en este momento, no nos parecía bien, pero teníamos que hacerlo. Así que lo hicimos y los chicos encontraron la manera”.

Luego, Klopp apuntó cuál era el miedo del club y destacó la fortaleza mental del colombiano: “Siempre tienes miedo por su papá en este caso y él es amigo nuestro y esa es la diferencia. Pero la única manera que lo entiendo es que Lucho tenía que tomar la decisión, Lucho me tenía que decir: ‘quiero entrenar’”.

Le puede interesar: Papá de Luis Díaz respondió si se irá del país tras secuestro del ELN

Finalmente, el DT señaló que el club es más que un trabajo para los futbolistas: “Para los futbolistas o la gente del deporte en general o lo que sea, el equipo en el que estás es el lugar seguro y debe ser el lugar seguro. Eso es lo que Lucho podría utilizar nuevamente a partir de un momento específico”.