Luis Díaz no se salva de las críticas en Liverpool: “no funcionó”

En estos tramos de la temporada sin Mohammed Salah, se puso en duda la actuación de Luis Fernando Díaz Marulanda en el Liverpool cuando debe suplir al egipcio. Mientras Salah está en la Copa de África y se recupera de una lesión, al ex Porto le ha tocado adueñarse del costado derecho, algo que ha causado revuelo en exjugadores de los ‘Reds’.

Pese a que Luis Díaz se vio mejor por la banda derecha cuando enfrentó el Liverpool al Arsenal por la FA Cup, en donde rindió con un gol para cerrar el telón del partido, no fue suficiente para ganarse todos los aplausos de referentes del club que lo han criticado durante la presente Premier League.

Liverpool viene de golear al Bournemouth de Luis Fernando Sinisterra con un marcador en condición de visitante de 0-4. Luis Díaz jugó 64 minutos, alternando los costados, pero cuando tuvo que actuar por la banda derecha, fue donde más le criticaron. John Aldridge, exjugador del club, se refirió al colombiano supliendo al egipcio.

“Me sorprendió la actuación de Luis Díaz. De hecho, creo que es el más natural para jugar por la derecha cuando Salah no está disponible, porque es extremo. Pensé que sería perfecto en ese lado, libre para bajar por la banda y meter balones con la derecha. Incluso, cortando por dentro y lanzando tiros. Pero por alguna razón no le funcionó”, afirmó John Aldridge en Liverpool Echo.

Posteriormente, el mismo exjugador señaló que, “lo he dicho antes en esta columna. Debería ser natural para él. Ha jugado allí antes, pero no estuvo de buen humor contra el Bournemouth. Él luchó”. Sin embargo, y pese a los comentarios sobre su actuación por la derecha, Jürgen Klopp sigue confiando en que el colombiano pueda suplir a Mohammed Salah, a quien ya lo había hecho de buena manera con gol en la FA Cup.