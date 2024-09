Luis Díaz no se salvó: técnico de Liverpool señaló a los culpables tras derrota

Liverpool sufrió su primer gran revés en la temporada 2024-2025 de la Premier League al caer en condición de local 0-1 ante Nottingham Forest Football Club en partido de la fecha 4.

A pesar de imponer condiciones y generar las oportunidades de gol más importantes, los 'reds' no supieron superar el orden defensivo del rival, que en una acción rápida de contragolpe logró anotar el tanto de la victoria.

Finalizado el compromiso, el director técnico Arne Slot reconoció los errores de Liverpool y también dejó claro que sus dirigidos dominaron el balón, pero no tuvieron profundidad.

"Creo que lo único en lo que tuvimos influencia fue en la posesión del balón, porque ellos jugaban muchos balones largos, así que si luego recuperas el balón tienes que superar a 11 jugadores. Tuvimos mucha posesión del balón, pero solo logramos crear tres o cuatro buenas ocasiones, así que eso no es suficiente si tienes tanta posesión del balón. Si juegas tanto en su campo, tenemos que hacerlo mucho mejor. Perdimos el balón muchas veces en situaciones sencillas. Esa es, creo, la historia principal del partido: la posesión del balón no es lo suficientemente buena", explicó Slot en rueda de prensa.

El entrenador de los 'reds' aseguró que la interrupción en la Premier League por la fecha FIFA no tuvo gran afectación en sus dirigidos y se volvió a enfocar en lo hecho por los jugadores dentro del terreno de juego.

"Siempre es difícil decirlo, pero no creo que haya tenido nada que ver. Los jugadores volvieron con fuerza y ​​hoy también vi a un equipo que quería luchar hasta el final. Así que no tuvo nada que ver con la energía, en mi opinión, sino que simplemente tuvimos mucho el balón y tuvimos que crear a partir de la posesión. Si nos fijamos en los goles que hemos marcado hasta ahora, también marcamos bastantes en momentos de transición, recuperando el balón y luego yendo a la transición. Pero el otro equipo jugó mucho por encima de nuestra presión con muchos balones largos, así que, como dije, tuvimos el balón principalmente en nuestra última línea. Luego no fue lo suficientemente bueno hoy porque también hubo demasiadas actuaciones individuales en posesión del balón que no estuvieron al nivel al que estoy acostumbrado de estos jugadores", aclaró.

Cómo le fue a Luis Díaz

A pesar de generar la opción de gol más clara para Liverpool, el colombiano Luis Díaz no tuvo su mejor actuación. El guajiro disputó 60 minutos, perdió cinco posesiones, tuvo una precisión del 96% en sus pases, recuperó dos balones y solo remató en una ocasión.