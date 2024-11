Luis Díaz recibe malas noticias tras su regreso a Liverpool: oficial

Luego de la doble fecha FIFA en la que Colombia no consiguió sumar puntos en la Eliminatoria, los jugadores que fueron convocados por Néstor Lorenzo vuelven a sus equipos y uno de ellos es Luis Díaz.

El delantero del Liverpool vuelve a Inglaterra para continuar su temporada con el equipo dirigido por Arne Slot, lo que representa un reto para el atacante que no ha contado con su mejor momento en selección.

Para nadie es un secreto que la llegada de Arne Slot a Liverpool ha sido más que positiva, pues el nacido en Países Bajos ha contado con un buen desempeño en la primera mitad de la temporada.

Uno de los puntos a destacar en la primera campaña de Slot en la Premier League es la rotación que ha tenido en el equipo, pues la gran cantidad de partidos y el desgaste físico obliga a que el entrenador tenga que modificar los once inicialistas.

Además, una de las exigencias para Luis Díaz a lo largo de la segunda parte del año ha sido su contribución en defensa, pues se ha podido notar como el colombiano tiene que cumplir con su labor ofensiva y además debe dar una mano en defensa, una fortaleza que ha venido desarrollando con el fin de seguir siendo protagonista en el equipo.

Ahora, con el regreso de Díaz y de los demás jugadores convocados por su selección para la fecha FIFA del mes de noviembre, Liverpool se prepara para el remate de la primera parte de la temporada, en donde le espera un calendario más que difícil.

El próximo 24 de noviembre Liverpool se enfrenta ante Southampton por Premier League, en un compromiso en el que el equipo de Slot debe buscar los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla.

Pese a esto, a Liverpool le espera una seguidilla de partidos complicados, pues se mide ante el Real Madrid por Champions y luego enfrentará a Manchester City y a Newcastle, dos equipos que buscan llegar a lo alto de la máxima competencia del fútbol en Inglaterra.

Premier League - Southampton vs. Liverpool (24/11)

Champions League - Liverpool vs. Real Madrid (27/11)

Premier League - Liverpool vs. Manchester City (1/12)

Premier League - Newcastle vs. Liverpool (4/12)

Premier League - Everton vs. Liverpool (7/12)