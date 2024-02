Luis Sinisterra tiene nuevo equipo: firmó contrato a largo plazo por 20 millones de euros

Continúa el idilio de Luis Sinisterra en Inglaterra luego de que en las últimas horas el Bournemouth hiciera oficial la compra de su pase en una operación que se cerró en 20 millones de euros.

El colombiano de 24 años había llegado a principio de temporada a los 'cherries' en calidad de préstamo desde el Leeds United, su primer equipo en la Premier League. Este decidió hacer uso de la opción de compra antes del mes de junio para quedarse con sus derechos deportivos.

Según lo indicó el Bournemouth, Sinisterra firmó un contrato a largo plazo para seguir en el equipo, aunque no especifica exactamente cuándo va a terminar: “Me siento muy cómodo aquí y los aficionados son muy amables. Cuando los encuentro en la calle, me demuestran su amor. Estoy muy feliz aquí y me he adaptado muy bien. Estoy deseando que llegue el resto de la temporada”, manifestó en un comunicado divulgado por el club.