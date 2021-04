Manchester City hace oficial su retiro de la Superliga de Europa

El Manchester City, uno de los 12 clubes europeos fundadores de la European Super League (ESL), la organizadora de la nueva Superliga, un torneo privado y casi cerrado, oficializó este martes su salida del proyecto, en un comunicado publicado en su web.

"El Manchester City Football Club confirma que ha iniciado formalmente el proceso para retirarse del grupo que diseña el plan para una Superliga Europea", explicó la entidad en su comunicado".

Se siguen conociendo reacciones de la Superliga de Europa. Uno de los históricos del Liverpool, Kenny Dalglish, dijo que han sido días difíciles para todo aquel que ama al Liverpool y espera que el club haga lo correcto.



Las palabras del que fuera delantero del conjunto inglés llegan después de que el Chelsea y el Manchester City hayan propuesto abandonar la Superliga europea ante las protestas de los aficionados.



"Los últimos días han sido muy difíciles para todo aquel que ame al Liverpool. Espero que hagamos lo correcto", dijo Dalglish en redes sociales.



El Liverpool es uno de los cuatro equipos que aún no se ha pronunciado al respecto, junto a Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur, mientras que Chelsea y Manchester City están ya preparando los documentos para abandonar la competición lo antes posible. EFE