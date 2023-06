Mbappé también es buscado en la Premier: un histórico plantearía millonaria operación para ficharlo

Una vez más, Kylian Mbappé vuelve a ser protagonista en Europa tras anunciar que no extenderá su contrato con el París Saint-Germain en 2024, año en el que este expira. Esto ha hecho que, además del Real Madrid, otros clubes en el viejo continente estén atentos a su situación en el cuadro parisino.

Uno de ellos, es el Manchester United, un equipo que se mantiene a la expectativa por su posible adquisición por parte del jeque catarí Jassim bin Hamad bin Jassim luego de que la familia Glazer, sus actuales propietarios pusieran en venta a los 'red devils'.

En las últimas horas, el diario The Times de Inglaterra informó que el Manchester United buscará fichar a un delantero de primer nivel pensando en la próxima temporada, aunque si Mbappé emprende rumbo al Real Madrid, el equipo de Old Trafford se haría con los servicios de Harry Kane, cuyo contrato con el Tottenham expira en junio de 2024, al igual que el del francés con el PSG.

Por otra parte, The Sun y Daily Mail señalan que los aficionados del United sueñan con tener al astro galo en sus filas. En especial, porque el club está cerca de ser adquirido por sus nuevos dueños.

Sin embargo, el cuadro rojo de Manchester no sería el único de la Premier League que estaría tras los pasos de Mbappé, pues otro medio británico como The Guardian precisa que Liverpool y Chelsea también buscarían su fichaje, aunque también asegura que el Real Madrid es el destino más viable si no sigue en el cuadro parisino.

A pesar de todos los rumores que han surgido en torno a la novela de Kylian Mbappé, el delantero ha manifestado que "no se ofreció a jugar" en el equipo merengue. Además, espera cumplir su última temporada en el PSG antes de decidir cuál será su próximo equipo en Europa.

¿En qué va la compra del Manchester United por parte de los cataríes?

Recientemente, el medio catarí Al Watan informó que el Manchester United llegó a un acuerdo para ser adquirido por el jeque Jassim bin Hamad bin Jassim. Justamente, los cataríes han sido los que más interés mostraron en ser los nuevos propietarios del club inglés con una oferta que supera los 6.000 millones de euros. El anuncio sería oficial en los próximos días.

