N'golo Kanté dejó de asistir a los entrenamientos por miedo al contagio

El futbolista francés del Chelsea N'golo Kanté ha dejado de presentarse a los entrenamientos, con permiso del club, debido a las preocupaciones de seguridad sobre el coronavirus que tiene el jugador. Kanté estuvo presente en el primer entrenamiento del Chelsea este martes, en la ciudad deportiva de Colbham, en Londres, pero no se presentó al del miércoles.

Lea también: Viceministra del Deporte confirma la fecha en la que regresaría el fútbol profesional

El centrocampista francés, de 29 años, no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos, aprobada por los clubes de la competición a principios de semana. Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses.

En Inglaterra se permitió el regreso del fútbol el pasado lunes, sin embargo, hubo jugadores que consideraron que no era prudente volver a las canchas en este momento, debido a los peligros que representaba una posibilidad de contagio. De igual manera, los equipos siguen presentándose a sus lugares de entrenamiento y durante la semana han logrado volverse a entrenar de manera grupal, luego de una suspensión que se había generado el pasado 13 de marzo.

Le puede interesar: Si Guimaraes no sigue por la crisis, América tendría listo un reemplazo

Asimismo, los jugadores como Davinson Sánchez y Yerry Mina, volvieron a los campos de entrenamiento en los últimos días, buscando concluir la temporada de la mejor manera, pese a que ambos se encuentran lejos de la punta del campeonato, un título que ya parece definido y que quedaría en manos de Liverpool a menos que algo extraordinario ocurra en las últimas fechas del certamen.

La idea de la organización es que la Premier vuelva el próximo 12 de junio, aunque todavía hay cuestiones pendientes por resolver para que el fútbol sin público regrese sin público.