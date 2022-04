Otra víctima de Benítez en el Everton, defiende a James: “salir era una forma de protegerse"

Se siguen conociendo versiones de lo que pasó en el Everton con la llegada de Rafa Benítez y la salida de jugadores como James Rodríguez, quienes dieron un paso al costado ante el rechazo futbolístico del entrenador español.

Esta vez el turno fue para el lateral izquierdo, Lucas Digne, quien también fue otro de los sacrificados de Benítez a su llegada a Liverpool. El francés, ahora en el Aston Villa, dio detalles de cómo fue su relación con el director técnico.

“Salir era una forma de protegerse. Nunca pedí eso. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único que se fue. James Rodríguez, en particular. Fue en relación con el estilo de juego, especialmente. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, para lo cual teníamos calidad. Me hizo la pregunta, le di mi respuesta”, dijo Digne a L’equipe.

“Conozco mi lugar. Me sentí legítimo para darle mis sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario”, añadió el futbolista sobre la era Benítez. “El grupo fue unánime. El tiempo me dio la razón ya que fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No encajaba en el Everton”.

Aunque en un principio los resultados se dieron, Rafa Benítez terminó despedido a mitad de temporada, al tiempo que Everton comenzó a pelear por no descender a la segunda división del fútbol inglés. Actualmente, los ‘Toffees’ son puesto 17 con 25 puntos, a tres del Watford (18 con 22), equipo que cambiaría de categoría para la próxima temporada.