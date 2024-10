Pep Guardiola dejaría el City; selección ganadora de Mundial lo quiere a como dé lugar

Para nadie es un secreto que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo fútbol, pues sus logros con equipos como el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City han dado de que hablar con el paso de los años.

Pese a su buen momento con el cuadro ciudadano, lo cierto es que el juicio que vive el equipo sería más que determinante al momento de hablar de una renovación en su contrato con el equipo protagonista de la Premier League.

Ante las dudas de su continuidad en el equipo, una selección estaría decidida a iniciar un nuevo ciclo de la mano del entrenador español.

Inglaterra finalizó la era de Gareth Southgate como entrenador, pues luego de su eliminación de la Eurocopa del 2024 en Alemania, el cuadro de los Tres Leones busca a todo lugar cerrar la incorporación de Pep en el 2025, motivo por el cual ha dejado afuera de su lista de interés a entrenadores como Graham Potter, Eddie Howe, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel.

"Estoy aquí, estoy muy contento. No puedo decir nada. No sé de dónde ha salido. Estoy realmente satisfecho aquí…Estoy deseando que lleguen los jugadores para empezar a entrenar todos juntos y refrescar lo que tenemos que hacer", mencionó en su momento Pep Guardiola sobre los rumores que lo inician a vincular al frente de la selección de Inglaterra.

Con un entrenador que no define su futuro, los Tres Leones no solo compiten con la idea de una renovación de Guardiola con el Manchester City, pues otras selecciones, como Brasil, también están en búsqueda de hacerse con los servicios del mandamás.

"Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", mencionó Pep sobre dirigir una selección.