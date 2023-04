Pifia de la Premier: árbitro que intentó agredir a compañero de Luis Díaz, no será sancionado

Durante el pasado fin de semana se vivió un hecho reprochable en el fútbol inglés, pues luego del partido entre Liverpool y Arsenal en Anfield se evidenció cómo uno de los jueces de línea trató de agredir a un futbolista del cuadro local, quien le alegó por un presunto mal actual durante el compromiso de la fecha 30.

No obstante, la Premier League pasó 'de agache' este intento de agresión, pues se confirmó que Constantine Hatzidakis, el asistente que golpeó a Andy Robertson con un codo, no será sancionado.

Lo anterior, después de que la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y el colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) no vean motivos para ello, teniendo en cuenta que encontraron una justificación para el actuar del colegiado y lo libraron de cualquier castigo.

Hatzidakis golpeó con un codo a Robertson en el descanso del Liverpool vs Arsenal de la semana pasada al intentar librarse de un brazo del escocés, que le estaba agarrando.

La FA confirmó en un comunicado que ha revisado todas las imágenes del incidente, desde diferentes ángulos, y que ha decidido no sancionar al asistente, que estaba suspendido hasta que finalizase la investigación.

En un comunicado emitido por el PGMOL, Hatzidakis aseguró que se ha disculpado con Robertson y que mantuvo una "abierta y positiva" conversación con el jugador escocés.

"No era mi intención golpear a Andy cuando moví mi brazo para retirar el suyo, por lo que me he disculpado", aseguró el asistente.

Video del árbitro que intentó golpear a un jugador de Liverpool