Premier League regresó con un polémico 'gol fantasma' entre Aston Villa y Sheffield

Un gol fantasma que no subió al marcador de manera inexplicable marcó el empate a cero entre el Aston Villa y el Sheffield United, en el regreso de la Premier League cien días después.



La competición inglesa se reanudó con un insulso encuentro entre el Villa y el Sheffield United, en el que una acción sirvió para justificar los noventa minutos.



Un gol fantasma que no tiene explicación y que pone en duda la tecnología de línea de gol. En el minuto 42 en una falta colgada por Oliver Norwood superó al portero del Villa, Orjan Nyland, que apenas pudo rectificar para atrapar la pelota y casi caer con ella dentro de la portería.

Los jugadores del Sheffield United salieron corriendo celebrando el gol, pero Michael Oliver, el colegiado del encuentro, se señaló el reloj indicando que no había sido gol y continuó el partido. La confianza en el reloj que llevan en la muñeca los árbitros es tal que al principio no se puso en duda la fiabilidad de éste, hasta que llegó la repetición.



Un escándalo al ver que la pelota superaba ampliamente la línea de gol. El Sheffield escribió en Twitter "¿En serio?", como reacción a la jugada, mientras que el Villa puso "No sabemos que acaba de ocurrir aquí, pero sigue el 0-0".



El entrenador del Sheffield United, Chris Wilder, se reía camino de los vestuarios cuando se llegó al descanso, pero ya no había forma de arreglar este batiburrillo. El gol no subió al marcador y el partido siguió con su ritmo soporífero hasta el final. Reparto de puntos que deja al Sheffield sexto, con 44 puntos; y al Villa penúltimo, con 26.

También cabe remarcar las acciones antes del pitido inicial. Los jugadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y mostraron un corazón azul con las siglas del servicio de salud del Reino Unido (NHS). Además, mostraron su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' hincando la rodilla antes de que rodara la pelota y llevando, en lugar de sus nombres, el lema de la campaña en sus camisetas.