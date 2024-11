Preocupación para Luis Díaz: el fichaje que pondría a sufrir al colombiano en Liverpool

El Liverpool, bajo el mando de Arne Slot, está experimentando un período de gran éxito, liderando tanto la Premier League como la Champions League. A pesar de las expectativas de una posible transición complicada tras la salida de Jürgen Klopp, la incorporación del entrenador neerlandés ha sido un rotundo éxito.

Los jugadores del Liverpool han adaptado rápidamente al estilo de juego de Slot, lo que se refleja en su impresionante desempeño. El reciente triunfo sobre el Southampton ha consolidado un inicio de temporada excepcional, con el equipo acumulando 31 puntos en 12 jornadas y estableciendo una ventaja de ocho puntos sobre el Manchester City, su principal rival, que actualmente atraviesa un momento difícil después de sufrir cinco derrotas consecutivas, incluida la más reciente contra el Tottenham.

Pese a esto, Salah generó más que preocupación tras el compromiso, pues todo parece indicar que el jugador no seguirá siendo parte del equipo de cara a próximas temporadas.

"Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Saben que llevo muchos años en el club y no hay ninguno como este, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos casi en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro", dio a conocer el jugador.

Ahora, según Liverpool Echo, el reemplazo de Salah sería el jugador Mohammed Kudus, extremo del West Ham que ha demostrado una gran temporada, incluso desde hace un par de meses se le ha vinculado con el Liverpool.

La llegada del ghanés podría beneficiar a Arne Slot, pero a la vez puede perjudicar a Luis Díaz, pues el talentoso jugador puede jugar en amabas bandas y podría disputar el puesto de titular con el colombiano.

Sin embargo, se deberá esperar al mercado de fichajes para conocer si se da la llegada del jugador y como se acopla al equipo que es líder de la Premier League.