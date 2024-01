Primer candidato que le hace un guiño al Liverpool para reemplazar a Klopp

El reciente anuncio de Jürgen Klopp tomó por sorpresa a muchos en el fútbol mundial al confirmar que no seguirá como técnico del Liverpool cuando termine la presente temporada en Europa, lo que significa el fin de una era en la que ganó varios títulos a nivel nacional e internacional en más de ocho temporadas.

Esto también significa que Luis Díaz tendrá un nuevo técnico en la próxima temporada, y es que después de que Klopp diera a conocer esta decisión, asegurando que se estaba quedando sin energía para seguir al frente de los 'reds', han sonado varios candidatos para tomar su lugar en Anfield.

Uno de ellos es Xabi Alonso, quien viene haciendo una gran campaña con el Bayer Leverkusen al punto de ser líder en solitario en la Bundesliga. Además, no conoce la derrota en lo que va de la temporada, donde también lleva sendas victorias en la Copa de Alemania y en la Europa League.

Justamente, el español se refirió a este tema en conferencia de prensa antes de enfrentar este fin de semana al Borussia Mönchengladbach: "Sinceramente no tengo una respuesta directa. Ahora mismo estoy feliz aquí y solo pienso en el Leverkusen, eso es seguro. No sé qué pasará con mi futuro y no me importa", aseguró.

Alonso ya conoce al Liverpool, pues tuvo un paso entre 2004 y 2009 en su época de jugador, siendo campeón de la Champions League en 2005 tras aquella épica final ante Milan. Sin embargo, un excompañero suyo como Steven Gerrard, quien es ídolo en Merseyside, también aparece entre las opciones para ser el nuevo técnico.

Además de ellos, aparecen otros candidatos como Graham Potter, Roberto de Zerbi o Julian Nagelsmann. Los dos últimos actualmente están a cargo del Brighton y de la Selección de Alemania, respectivamente.

