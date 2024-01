Contundente decisión de Klopp sobre su futuro tras anunciar su salida del Liverpool

El mundo del fútbol se sacudió este viernes con el anuncio de que Jürgen Klopp dejará de ser técnico del Liverpool al final de la presente temporada. Con ello, termina una época de más de ocho temporadas en las que devolvió a los 'reds' a la cumbre no solamente en Inglaterra, sino también en Europa.

En ese lapso, el alemán acabó con una sequía de 30 años sin coronarse a nivel local al ganar la Premier League en 2020. Mientras que la temporada anterior levantó los títulos de la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Asimismo, tuvo a su mando a jugadores que llegaron a ser figuras en el plano internacional como es el caso de Luis Díaz, Mohamed Salah, Sadio Mane o Virgil Van Dijk.

Tras este sorpresivo anuncio, comenzó la incertidumbre sobre cuál podría ser su inmediato futuro al marcharse de Anfield. Sin embargo, el mismo Klopp dejó claro sus planes y si se plantea dirigir a otro club en Europa.

"¿Qué pasará en el futuro? No lo sé ahora, pero no dirigiré ningún club ni a ningún país en el próximo año. Puedo prometer que jamás voy a dirigir a otro equipo inglés, incluso si no tuviera nada que comer. Eso no sucederá gracias al Liverpool", manifestó en rueda de prensa previo al partido de este domingo ante Norwich City por la FA Cup.