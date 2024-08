Revelan el equipo que quedará campeón de la Premier League 2024/25

Quedan solo tres días para que arranque la liga más competitiva de Europa. La Premier League iniciará este viernes 16 de agosto con el encuentro entre Manchester United vs Fulham. Los ‘Red Devils’ quieren volver a ser protagonistas con la discutida decisión de dejar a Erik ten Hag como el director técnico en posesión tras una floja temporada en el 2023/24.

Vale la pena destacar que la Premier League contará con el regreso del Southampton, Leicester City e Ipswich Town, clubes que lograron ascender. Por su parte, no estarán Luton, Burnley ni el Sheffield United, los cuales descendieron a la Championship.

En un rentado tan competitivo y que se presta para varias sorpresas, el superordenador de Opta reveló las probabilidades del club campeón, de quiénes pelearán por el título, los descendidos y los clasificados a las competencias internacionales más importantes de Europa.

La expectativa siempre está en lo que pueda hacer el Manchester City y el Liverpool, un mano a mano que se ha hecho tendencia en las últimas temporadas. Sin embargo, habrá una novedad sin el protagonismo de Jürgen Klopp que dejó su cargo en el elenco de Anfield. Pep Guardiola luchará ahora contra el neerlandés Arne Slot.

El Arsenal, segundo en la última temporada, tendrá una Premier League destacada para apretar el torneo. Pero, nadie duda de quién será campeón en la liga inglesa, ni el superordenador de Opta titubeó para marcar las probabilidades que tendrán cada club peleando por el título.

ESTE SERÁ EL CAMPEÓN DE LA PREMIER LEAGUE

Con 10.000 simulaciones de Opta en la tabla de la Premier League, no se duda de elegir al Manchester City como campeón con un 82,2% de ganar su quinta liga inglesa consecutivamente. La pelea, de acuerdo con el superordenador indica que el Arsenal y Liverpool volverán a ser protagonistas, pero tienen un porcentaje muy bajito para ostentar el título.

En la segunda posición estará el Arsenal, manteniendo la misma casilla de la reciente temporada finalizada. Los ‘Gunners’ tienen un 12,2% de ser campeón, pero un 48,8 de ser el subcampeón. Detrás viene el Liverpool con un 5,1 de poder figurar en la primera plaza, intuyendo que les puede costar con Arne Slot.

Otro de los clubes que cambió de director técnico es el Chelsea. Aunque la pretemporada con Enzo Maresca no fue la mejor, Opta pone al cuadro londinense en la cuarta casilla. La pelea será entre los ‘Blues’ y el Newcastle United que acabaría quinto.

De esa manera se compondrán las primeras posiciones en la temporada. Pero, en una de las simulaciones, Southampton peleó en esa cuarta y quinta casilla que mantendrá el Chelsea o el Newcastle. No obstante, las noticias no son buenas para los recientemente ascendidos a la máxima categoría inglesa.

Los primeros cuatro clasificarán a la Champions League, mientras que el quinto irá a la Europa. Así las cosas, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Chelsea estarán en la competencia más prestigiosa a nivel de clubes, mientras que el Newcastle iría a la Liga de Europa.

LOS DESCENDIDOS SEGÚN OPTA

Ascender no parecería ser un premio en Inglaterra, pues, pese a que la pelea por no descender se hace más competitiva en clubes como Nottingham Forest, Wolverhamtpon, Everton, entre otros, Opta sentenció a los tres clubes que acaban de subir a la máxima categoría. En ese orden de ideas, no hay dudas de que Leicester City, Ipswich Town y Southampton caerán a la Championship.