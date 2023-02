"Si es el Bernabéu, no hay problema": Luis Díaz da luces de su regreso y no le teme a Real Madrid

Luis Fernando Díaz continúa en el proceso de rehabilitación, pues su lesión de rodilla el pasado 9 de octubre ha dado para ser intervenido quirúrgicamente y así, perderse 22 partidos -hasta la fecha- del Liverpool.

Asimismo, su ausencia ha sido muy difícil de suplir, pues los Reds no firman una buena temporada y de momento están décimos en la Premier League con apenas 29 puntos, muy lejos de la cima.

Consecuentemente, hay algo de desesperación por el regreso de Díaz a las canchas, por lo que el propio jugador habló con 'Sky' al respecto, dando algunas luces sobre su reaparición con los Reds.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz tras su lesión?

"A ver cuándo puedo volver al campo. Si es el Bernabéu, no hay problema", afirmó Luis Díaz, no solo dejando saber que estaría disponible el 15 de marzo -en la vuelta de octavos de final de Champions-, sino que no teme a lo que representa el Real Madrid y a reestrenarse en tan imponente estadio unos cinco meses después de su lesión.

Además, el guajiro dejó a un lado su protagonismo y explicó: "Sí, es importante estar de vuelta, pero no soy solo yo", teniendo en cuenta que Virgil Van Dijk, Diogo Jota y Roberto Firmino estuvieron lesionados, y apenas vuelven a estar disponibles para el cuerpo técnico.

Cabe recordar que las próximas salidas de Liverpool no son nada sencillas. Pues el 13 de febrero se medirán en el derbi de la ciudad a Everton; luego jugarán como visitantes ante Newcastle; y posteriormente recibirán a Real Madrid por la ronda de 16 de la Champions.

