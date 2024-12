Slot vive calvario por dilema con Luis Díaz: “Por desgracia, me he dado cuenta”

La Premier League sigue teniendo al Liverpool en lo más alto, al igual que en el novedoso formato de la UEFA Champions League en donde los ‘Reds’ mantienen la punta. Justamente, en las dos competencias, han dado golpetazos superando al Manchester City en Inglaterra y al Real Madrid en la Liga de Campeones.

No han sentido la salida de Jürgen Klopp después de nueve años de historia pura con el alemán. Arne Slot ha revolucionado completamente al Liverpool en todos los sentidos posibles. Pues, el entrenador neerlandés ha tenido que estructurar su plantilla con varios nombres importantes y con un dilema que tiene fecha tras fecha con Luis Fernando Díaz y Cody Gakpo.

Por la banda derecha, Mohamed Salah es irremplazable. Para que el colombiano y el neerlandés puedan jugar en cancha con el egipcio, a Slot le ha tocado cambiarles las posiciones. Cody Gakpo alterna con Luis Díaz, ya sea en la izquierda o como centro delantero. En los últimos encuentros, el guajiro se ha acomodado en punta, y mantiene la misma regularidad que cuando aparece por el costado.

Sin embargo, a veces tiene ese dilema de definir si deja de suplente a Cody o a Luis, dado que no es fácil que jueguen ambos en conjunto porque son extremos por el mismo sector. Arne Slot explicó por qué alterna tanto a los dos jugadores y lo catalogó como un tema desgraciado e infortunado.

LA EXPLICACIÓN DE LAS ROTACIONES DE LUIS DÍAZ Y CODY GAKPO EN EL LIVERPOOL

A lo largo de la temporada, Luis Díaz ha sido el jugador más afectado por la explosión de Cody Gakpo en una faceta muy goleadora del neerlandés. Ese es el problema que ha tenido Arne Slot y que lo pone a pensar con las rotaciones de los costados y con un Díaz reinventado como delantero centro. Ahí fue donde causó el penal ante Manchester City y en donde ha marcado la mayoría de los nueve goles que suma.

Por esta razón, el ex Feyenoord explicó sobre Cody Gakpo, “por desgracia, ya me he dado cuenta de que es capaz de marcar 20 goles en una temporada, desde cuando jugaba en el PSV Eindhoven cuando yo estaba en el Feyenoord. Marcó contra nosotros casi todas las veces. Fue capaz de marcar en esa liga y, sin duda, también es capaz de marcar tantos aquí, al igual que Lucho [Luis Díaz], Mo [Salah], Darwin [Núñez] o Diogo [Jota], todos ellos son capaces de marcar tantos goles”.

Cody Gakpo se ha convertido en el dueño de la banda izquierda desbancando a Luis Díaz ahí y moviéndolo al centro del ataque. Sobre esto reveló que, “si combino los números de Cody y Lucho, es probable que se estén acercando a los números que tiene Mo, por lo que es la posición la que tiene que sacar los números y lo mismo para la posición del nueve, así como para las posiciones de la derecha. Cody está en una posición muy buena en este momento y creo que estarán de acuerdo conmigo en que Lucho también lo está”.