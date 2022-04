Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City y Liverpool luchan por el título

Manchester City y Liverpool se pusieron al día en la Premier League de Inglaterra al disputar sus respectivos partidos de la fecha 30, los cuales estaban aplazados por los compromisos en la FA Cup.

Los ciudadanos sufrieron en el primer tiempo, pero en la parte complementaría golearon 3-0 a Brighton & Hove Albion Football Club con anotaciones de Riyad Mahrez, Phil Foden y Bernardo Silva.

Con esta victoria, los dirigidos por Josep Guardiola se mantuvieron en el primer lugar de la tabla de posiciones al llegar a 77 unidades.

Por otro lado, Liverpool le metió presión a Manchester City después de golear 4-0 a Manchester United en una nueva edición del clásico británico.

Los 'reds, lograron la victoria gracias a una gran actuación del colombiano Luis Díaz, quien logró un gol y dio una asistencia.

Liverpool se mantuvo segundo con 77 puntos.

Calendario que le queda a Manchester City en la Premier League:

Manchester City Vs Wolverhampton (Visitante)

Manchester City Vs Watford (Local)

Manchester City Vs Leeds United (Visitante)

Manchester City Vs Newcastle (Local)

Manchester City Vs West Ham (Visitante)

Manchester City Vs Aston Villa (Local)

Calendario que le queda a Liverpool en la Premier League:

Liverpool Vs Everton (Local)

Liverpool Vs Newcastle (Visitante)

Liverpool Vs Tottenham (Local)

Liverpool Vs Aston Villa (Visitante)

Liverpool Vs Southampton (Visitante)

Liverpool Vs Wolverhampton (Local)